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Сегодня, 12:16

Президент «Амкала» — о дисквалификации игроков «Коломны» за договорной матч: «Глупее поступка не придумать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Основатель и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Попков в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожизненный запрет игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять связанную с футболом деятельность из-за организации договорного матча с «Амкалом» в FONBET Кубке России.

«Глупее поступка не придумать. Пацаны просто закопали сами себя. Как можно было подумать, что в матче, который покажут по телевизору на всю Россию, можно играть на контору? Было ли это сразу заметно? Было без разницы. Наша задача от этого не менялась — надо было проходить дальше. Вне зависимости от того, старается «Коломна» или нет, их надо было проходить. Естественно, прошли бы и без этого. Как показывает практика, нам это удавалось и раньше», — сказал Попков «СЭ».

Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу медиаклуба.

ФК Амкал
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