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Основатель «Амкала» Герман Попков высказался о драке, которая произошла в матче между 2DROTS и Top Team на турнире в Казахстане.
«Я не знаю, кто виноват в конфликте между 2DROTS и TOP Team. В медиафутболе не будет таких потасовок, если качество судей будет выше. В Кубке России же не было таких инцидентов, когда играли медийные команды», — цитирует Попкова Metaratings.ru.
На 67-й минуте матча между 2DROTS и Top Team при счете 0:0 началась потасовка, которая переросла в массовую драку. Встреча завершилась досрочно. Судья матча удалил трех игроков клуба из Кыргызстана и защитника 2DROTS Артура Бегларяна.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования