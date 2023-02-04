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Сегодня, 17:22

Попков — о драке между 2DROTS и TOP Team: «В медиафутболе не будет таких потасовок, если качество судей будет выше»

Алина Савинова
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Основатель «Амкала» Герман Попков высказался о драке, которая произошла в матче между 2DROTS и Top Team на турнире в Казахстане.

«Я не знаю, кто виноват в конфликте между 2DROTS и TOP Team. В медиафутболе не будет таких потасовок, если качество судей будет выше. В Кубке России же не было таких инцидентов, когда играли медийные команды», — цитирует Попкова Metaratings.ru.

На 67-й минуте матча между 2DROTS и Top Team при счете 0:0 началась потасовка, которая переросла в массовую драку. Встреча завершилась досрочно. Судья матча удалил трех игроков клуба из Кыргызстана и защитника 2DROTS Артура Бегларяна.

Источник: https://metaratings.ru/news/german-el-klassiko-v-mediafutbole-ne-budet-takikh-potasovok-kak-v-matche-mezhdu-2drots-i-top-team-esli-kachestvo-sudei-budet-vyshe-225227/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
0
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