Попков — о драке между 2DROTS и TOP Team: «В медиафутболе не будет таких потасовок, если качество судей будет выше»

Основатель «Амкала» Герман Попков высказался о драке, которая произошла в матче между 2DROTS и Top Team на турнире в Казахстане.

«Я не знаю, кто виноват в конфликте между 2DROTS и TOP Team. В медиафутболе не будет таких потасовок, если качество судей будет выше. В Кубке России же не было таких инцидентов, когда играли медийные команды», — цитирует Попкова Metaratings.ru.

На 67-й минуте матча между 2DROTS и Top Team при счете 0:0 началась потасовка, которая переросла в массовую драку. Встреча завершилась досрочно. Судья матча удалил трех игроков клуба из Кыргызстана и защитника 2DROTS Артура Бегларяна.