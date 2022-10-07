Камил Гаджиев: «Сейчас идти пожимать руку Уткину достаточно опасно»

Камил Гаджиев рассказал об общении с Уткиным после конфликта

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал об общении с журналистом Василием Уткиным после конфликта.

Ранее в Сети появилось видео, как Гаджиев дает пощечину Уткину.

— В сеть попало видео вашего разговора с Уткиным. Не было общения после этого инцидента?

— Нет. Я Васю не видел после это инцидента вообще. Даже на матче его команды не видел. Мне кажется тема умерла. Мы выиграли и тема умерла.

— Будете предпринимать попытку пообщаться с ним еще раз или пожать руку?

— Нет. В данном случае это закрытая тема. Сейчас идти пожимать Васе руку достаточно опасно во всех смыслах. Мы не ищем неприятностей, мы спокойно играем в футбол. У нас есть другое противостояние «Эгриси» — «Fight nights» в рамках МФЛ. Надо играть.