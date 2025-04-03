Осипов объяснил, как Инстасамка может сделать российский футбол популярнее

Глава медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», как повиляет на футбол в России приобретение «Чертаново Медиа» рэп-исполнительницей Инстасамкой.

«Конечно, она может дать внимание аудитории. Не знаю точное количество подписчиков, которыми обладает Даша. Но если один процент из них увидит наш продукт и останется, то я буду делать свой проект лучше и для них. Поэтому, естественно, такой человек может дать внимание. Дальше уже наша работа, чтобы эти люди остались с нами вместе. А если будет желание погрузиться в это глубже, тогда и большой футбол приобретет молодых и интересных болельщиков. Которые выберут потом вместо «Чертаново Медиа» кого-то из профессионального футбола. Возможно, они даже будут следить за всем этим параллельно. Тогда матчи моего любимого «Спартака» будут собирать 40 тысяч фанатов не только с «Зенитом», но и с «Динамо» Махачкала», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее о покупке команды сообщил директор артистки Максим Столяров.

«Чертаново Медиа» основан в 2024 году. Клуб участвует в матчах медийной «Т-Лиги» и Кубка надежды Медиалиги.