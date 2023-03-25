Главный тренер 2DROTS оценил вероятность выступления команды в РПЛ

Сегодня, 18:23
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил вероятность выступления команды в РПЛ.
— У руководителей команды огромные амбиции играть в РПЛ, вы их разделяете?
— Для этого надо много поменять.
— Какие перемены должны произойти?
— У нас должны быть контракты, свой стадион, своя школа. Это я только начало назвал. Там еще большой список.
— Нельзя сделать исключения для такой команды?
— Если это есть в регламенте, то это надо делать.
— Уже сейчас думают над форматом Кубка на следующий год. Кто-то с вами общался на эту тему?
— Нет еще, но нам все скажут. Все идет своим чередом. Сейчас готовимся к МФЛ, потом МКС.
25 марта медийная команда обыграла ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.
17 августа 2022 года в матче 1-го раунда Пути регионов Кубка России 2DROTS обыграли «Чертаново» (3:0), а 30 августа в серии пенальти проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, пен. 3:5).