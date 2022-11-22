Главный тренер 2DROTS оценил возможное будущее Слуцкого в Медиалиге

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о трудностях работы в роли наставника в Медиалиге.

«Если Слуцкому будет интересно работать в Медиалиге, то пусть попробует. А если у него другие приоритеты, то он станет рассматривать предложения профессиональных команд. Работа в профессиональном и медийном футболе — это две совершенно разные вещи. В профессиональном футболе больше дисциплины, а в медиа ее практически нет. Здесь можно не ходить на тренировки, но приходить на матчи. Можно не в полную силу выполнять упражнения. А это неправильно», — цитирует специалиста Vprognoze.ru

Кузнецов также добавил, что уровень игры футболистов значительно отличается, даже несмотря на то что есть выпускники спортивных школ и академий.

15 ноября Слуцкий ушел из «Рубина». До казанской команды 51-летний специалист работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.