Главный тренер 2DROTS оценил возможное будущее Слуцкого в Медиалиге

22 ноября, 15:57
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о трудностях работы в роли наставника в Медиалиге.
«Если Слуцкому будет интересно работать в Медиалиге, то пусть попробует. А если у него другие приоритеты, то он станет рассматривать предложения профессиональных команд. Работа в профессиональном и медийном футболе — это две совершенно разные вещи. В профессиональном футболе больше дисциплины, а в медиа ее практически нет. Здесь можно не ходить на тренировки, но приходить на матчи. Можно не в полную силу выполнять упражнения. А это неправильно», — цитирует специалиста Vprognoze.ru
Кузнецов также добавил, что уровень игры футболистов значительно отличается, даже несмотря на то что есть выпускники спортивных школ и академий.
15 ноября Слуцкий ушел из «Рубина». До казанской команды 51-летний специалист работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования