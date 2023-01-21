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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:44

Кузнецов: «Планирую, что в Казахстане каждый тайм будут играть два разных состава 2Drots»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер медийного клуба 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о планах своей команды на турнире в Казахстане.

«Все хорошо, нас расселили, сегодня утром потренировались в манеже, но там очень холодно. Сказали, что сегодня к первым играм включат подогрев, но там очень холодно, как будто на улице. Могу сказать, что поле немного скользкое, но ребята адаптировались и все нормально. Организация нас устраивает, мы же не сборная Испании или Англии.

Мы до прилета тренировались шесть дней. Понятное дело, что не все в оптимальных кондициях, некоторые вообще по одной тренировке провели. Наверное, потребуется несколько недель, чтобы выйти на пик формы. Мы будем стараться выиграть, но загадывать не хочется. Планирую, что в Казахстане каждый тайм будут играть два разных состава», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Турнир медийных команд в Казахстане стартует 21 января и продлится до 12 февраля. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

В турнире примут участие 8 команд: 2Drots, SD Family, Fight Nights, «БроукБойз», Top Team, Konoha, Sparta и One Game.

Источник: Metaratings

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
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29%

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22%

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Аталанта

П1

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2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
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