Главный тренер 2Drots о новых правилах в МФЛ: «В профессиональный футбол их нельзя интегрировать»

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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, нужно ли переносить новые правила из Медиалиги в профессиональный футбол.
Ранее в МФЛ появились следующие нововведения: оранжевый мяч, оранжевая картчока, чистое время и тайм-аут.
«Нет, нововведения, которые были в пятом туре МФЛ, нельзя интегрировать в профессиональный футбол. Там все нормально, естественно будут какие-то поправки. Но я думаю, что профессиональным футболом руководят не глупые люди, которые делают все, чтобы этот вид спорта развивался и становился интереснее. Нововведения из МФЛ не сделают интереснее профессиональный футбол», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что в Медиалиге может появиться второй дивизион из шести команд.
Чемпионом прошлого сезона стал 2Drots.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования