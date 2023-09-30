Кузнецов: «Медиалигу могут закрыть из-за серьезного конфликта или происшествия»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил, что футбольную медиалигу могут закрыть в любой момент.

«Медиафутбол может шагнуть вперед и стать еще более популярным, а может, и запретят его. Почему? На это есть много причин. Вы же видите, как в медиалиге на бровке могут стоять ругаться, стычки разные. Поэтому могут закрыть все из-за серьезного конфликта или происшествия. Кто-то кого-то ударит», — цитирует Кузнецова Legalbet.

Также он назвал плюсы и минусы популярности медиафутбола.

«Для развития медиафутбола в стране все есть. Очень много просмотров, детей проводят на игры. Дети хотят подрожать не футболистам, а блогерам, которые ролики снимают. С одной стороны, это хорошо и плохо: дети должны стремиться в профессиональный футбол. На медийном уровне ты достигнешь определенных высот, и надо будет заниматься другими вещами», — добавил тренер.

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году бизнесменом Николаем Осиповым. На данный момент в лиге выступают 20 команд.

Ранее 2DROTS дошли до стадии 1/32 финала Путь регионов FONBET Кубка России, где уступили «Химкам», выступающим в первой лиге (0:2).