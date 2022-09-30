Главный тренер медийного клуба «Эгриси» рассказал о стажировке у Карпина

Главный тренер медийного футбольного клуба «Эгриси» Антон Попов поделился мнением по поводу стажировки у Валерия Карпина в «Ростове».

«Самый главный плюс Карпина в том, что он очень кратко и четко доносит свою мысль. Я за семь минут теории реально понял, что он хочет от игроков в стадии прессинга. И его харизма позволяет вести диалог. Не в панибратской манере, но на одной волне с футболистами. Мне очень понравилась стажировка у него», — цитирует Попова «Газета.Ru».

«Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. 2 октября ростовский клуб сыграет с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 (мск).