Тренер «СКА-Ростова» Попов: «Переход в медиалигу оправдан, Баста идет в ногу со временем»

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов, возглавляющий «СКА-Ростов», похвалил руководство команды за решение о переходе в медиалигу.

25 января владелец ростовчан Василий Вакуленко (Баста) сообщил, что его клуб переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

«Вася владеет клубом уже пятый год. Он не бросил команду в трудные времена — делал все, чтобы клуб продолжал существовать. Переход в Медиалигу абсолютно оправдан. Вася идет в ногу со временем, пробует что-то новое. Это лучше, чем топтаться на одном месте», — приводит слова Попова Sport24.

В прошлом сезоне «СКА-Ростов» занял второе место в турнирной таблице группы 1 «Б» второго дивизиона.