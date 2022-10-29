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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:59

Глушаков рассказал о разговоре с Гогниевым после его замены в матче с «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что никакого конфликта между ним им главным тренером Спартаком Гогниевым команды нет. Ранее стало известно, что футболист приехал на матч Медиалиги. Он сегодня сыграет за «Реалити» против «Амкала».

— Я уехал на 87 минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались с тренером в перерыве. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов.

— Нет ощущения, что нынешние игроки «Химок» просто неспособны и не понимают того, что хочет Гогниев? Что они не могут играть в этот футбол.

— Не хочу говорить про ребят, про тренера. У нас есть руководство, им виднее. Они понимают в футболе, видят, пусть принимают решения. Наше дело — играть на футбольном поле. У каждого тренера свои задачи, каждый тренер по-своему видит футбол, вот и все.

— А ты понимаешь, что хочет тренер?

— Понимаю, что хочет тренер.

— Ты можешь играть в такой футбол?

— Я могу, пытаюсь играть в такой футбол.

Отметим, сегодня, 29 октября, футболист участвовал в матче 15-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:6). В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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