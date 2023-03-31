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Сегодня, 12:26

Камил Гаджиев считает, что медиафутбол не станет популярнее обычного

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Президент клуба Fight Nights Камил Гаджиев объяснил популярность медиафутбола.

«Я бы не сказал, что он [медиафутбол] популярнее обычного. На большие матчи в медийном футболе может приходить больше людей, чем на некоторые матчи в РПЛ. В том числе из-за FAN ID. Популярнее обычного футбола медийный не станет, но он более популярен у молодежной аудитории. Медийный футбол дает огромное количество контента вокруг себя, а молодежь это любит. В РПЛ играют и играют, редко что-то происходит. Есть Дзюба, Карпин, Мостовой, конфликты — это редкость», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

25 марта медийная команда 2DROTS обыграла в товарищеском матче ЦСКА (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-mediafutbol-ne-stanet-populyarnee-oby-chnogo/
Футбол
РПЛ
Камил Гаджиев
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