Канчельскис рассказал, что его приглашали в сборную Киргизии и команду медиалиги

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис признался, что отклонил предложение возглавить команду медиалиги.

«Меня приглашали работать в команду медиалиги, но я посчитал, что мне это не надо. Что вносит медиалига в наш футбол? Что приносит? Пока не знаю. Кому-то нравится участвовать в медиалиге, но мне нет. Даже не знаю, в какой команде предложили работать, потому что отказался сразу же. Для меня это не интересно.

Приглашали принять сборную Киргизии, но там не договорились. Есть еще пара команд. Поживем — увидим, надеюсь, все будет нормально, будем работать», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Последним местом работы Канчельскиса был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года. Ранее специалист тренировал «Солярис», ФК «Юрмала» и «Уфу».