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Медиалига (МКС)

Сегодня, 00:40

Канунников: «Я поражен, насколько это классная штука — медиалига! Эмоциями, зрелищностью напомнила, как играл в Ливерпуле»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился впечатлениями от игры в медиалиге, где в прошлом сезоне выступал за команду «Чисто Питер».

— Динияр Билялетдинов нам говорил, что в медиафутболе шокировали скандалы, зашкаливающие эмоции. Показалось — за гранью. Вас что-то удивило?

— Я поражен, насколько это классная штука — медиалига! Эмоциями, зрелищностью напомнила, как играл в еврокубках в Ливерпуле, Лиссабоне, Бордо. Там рев с первой до последней секунды, и неважно, что происходит на поле!

— Медиалига вызвала в памяти Ливерпуль?

— Да. Плюс постоянный движ. Обратные замены через две минуты, стычки, прямо на поле интервью, камеры... А главное — ребята, которые в раннем возрасте не попали в профессиональные команды, через медиалигу способны заявить о себе. Можно продвинуться в Кубке России — как 2DROTS. Там уже вся страна тебя увидит.

— Первое большое удивление помните?

— Сразу же. В Питере, в товарищеской игре.

— Что было?

— Я на замене. Сажусь на скамеечку, гляжу оттуда. А все стоят даже не на бровке — прямо на поле! Кто-то ко мне оборачивается: «Ты что, хочешь спокойно футбол посмотреть? Сидя не получится. Давай к нам».

— Встали?

— Пришлось. Все с телефонами. Человеку на замену выходить, а он себя снимает, тут же выкладывает. Кто-то ведет прямой эфир в YouTube. После профессионального футбола — дико!

— Неужели это могло понравиться вчерашнему игроку сборной?

— А почему нет? Захлестывает! Обратные замены, красный мяч, чистое игровое время... Позже мне рассказали: раз в неделю проводятся челленджи. Ты можешь выиграть бонус — получить 12-го игрока на три минуты. Просто к медиафутболу надо чуть привыкнуть, втянуться. Потом поймешь, как это замечательно!

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Максим Канунников
Футбол
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