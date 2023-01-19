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Медиалига (МКС)

Сегодня, 00:22

Капитан «Амкала» сравнил испанскую и российскую медиалиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей «Сибскана» Алешин.
Фото Соцсети
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Капитан «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин оценил испанскую медиалигу, которая стартовала в начале января. Также он сравнил ее с российским медиафутбольными турнирами.

«Я смотрел некоторые игры испанской медиалиги на Twitch. Поразило количество людей в онлайне. Там было очень много зрителей, в разы больше, чем у нас. Но это логически объясняется: у них Twitch более развитая платформа и более медийно развитые футболисты играют. Сравнивать тяжело, потому что футбол в формате 11 на 11 и 7 на 7 — это разные виды спорта.

Уровень футбола у испанцев также невысокий, если смотреть на сыгранность и скилы футболистов. А так прикольно, у них есть свои фишки — карточки, большой экран. Для начала все очень хорошо сделано, учитывая, что у них особо не было никого фундамента в отличие от нас. У них не было настолько развито комьюнити.

Плюс у испанцев очень круто была реализована система драфта. Я даже смотрел его в онлайне. Очень интересно формировали составы с помощью драфта, что позволяло создать конкурентоспособную команду. Это было бы интересно попробовать в нашей лиге, но не очень понимаю, как она бы внедрилась. Ведь у нас уже слишком неконтролируемые переходы.

Вообще лиги слишком разные и их тяжело сравнивать. У нас играют на открытых стадионах с трибуной, а там обстановка более локальная для стримов. Плюс, повторюсь, форматы слишком разные. Но в перспективе, наверное, их проект более вероятно выстрелит на мир. Потному что вот этот футбол более динамичный, постоянно в движении, много моментов и это интереснее смотреть», — приводит Metaratings слова Алешина.

 
Жерар Пике и&nbsp;другие лица испанской медиалиги Kings League. В Испании создали свою медиалигу. Президент — Пике, а в командах — настоящие легенды

 

Источник: https://metaratings.ru/news/andrei-sibskana-v-ispanskoi-medialige-kruto-realizovana-sistema-drafta-bylo-by-interesno-poprobovat-eyo-u-nas-220894/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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32%

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2.03

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1.90
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1.63

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Матч завершен

обе забьют - да

30%

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ТБ 2.5

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