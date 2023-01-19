Капитан «Амкала» сравнил испанскую и российскую медиалиги

Капитан «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин оценил испанскую медиалигу, которая стартовала в начале января. Также он сравнил ее с российским медиафутбольными турнирами.

«Я смотрел некоторые игры испанской медиалиги на Twitch. Поразило количество людей в онлайне. Там было очень много зрителей, в разы больше, чем у нас. Но это логически объясняется: у них Twitch более развитая платформа и более медийно развитые футболисты играют. Сравнивать тяжело, потому что футбол в формате 11 на 11 и 7 на 7 — это разные виды спорта.

Уровень футбола у испанцев также невысокий, если смотреть на сыгранность и скилы футболистов. А так прикольно, у них есть свои фишки — карточки, большой экран. Для начала все очень хорошо сделано, учитывая, что у них особо не было никого фундамента в отличие от нас. У них не было настолько развито комьюнити.

Плюс у испанцев очень круто была реализована система драфта. Я даже смотрел его в онлайне. Очень интересно формировали составы с помощью драфта, что позволяло создать конкурентоспособную команду. Это было бы интересно попробовать в нашей лиге, но не очень понимаю, как она бы внедрилась. Ведь у нас уже слишком неконтролируемые переходы.

Вообще лиги слишком разные и их тяжело сравнивать. У нас играют на открытых стадионах с трибуной, а там обстановка более локальная для стримов. Плюс, повторюсь, форматы слишком разные. Но в перспективе, наверное, их проект более вероятно выстрелит на мир. Потному что вот этот футбол более динамичный, постоянно в движении, много моментов и это интереснее смотреть», — приводит Metaratings слова Алешина.