Капитан медиафутбольной команды Reality рассказал, что мог оказаться в «Ювентусе»

Капитан медиафутбольной команды Reality Святослав Мурадов рассказал, что мог оказаться в «Ювентусе». К 23-летнему футболисту обращался известный агент Марко Трабукки.

«Мой отец пошел разговаривать с Марко Трабукки. Была возможность улететь на просмотр в Италию — в «Ювентус». Тогда вроде Аллегри был тренером, и Марко позвонил и сказал, что есть такой-то тип. [Ему ответили:] «Да, пусть приезжает». Почему отец отказался, для меня большой вопрос», — приводит слова игрока Eurostavka.ru.

За свою профессиональную карьеру Мура играл в молодежном «Локомотиве», «Арарате» и «Коломне»