Колосков — об инциденте с Литвиным: «Блогеры или клоуны какие-то подрались там»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте в матче 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».

«Не слышал про драку, я не смотрю медиафутбол. Ну и что? Мне-то какое до этого дело? Какое мне дело — блогеры какие-то там или клоуны какие-то подрались там. Меня вся эта Медиалига совсем не интересует», — сказал Колосков «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес российского блогера и стримера Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Даниил Нахлесткин