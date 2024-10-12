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Медиалига (МКС)

12 октября, 21:19

Колосков — об инциденте с Литвиным: «Блогеры или клоуны какие-то подрались там»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте в матче 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».

«Не слышал про драку, я не смотрю медиафутбол. Ну и что? Мне-то какое до этого дело? Какое мне дело — блогеры какие-то там или клоуны какие-то подрались там. Меня вся эта Медиалига совсем не интересует», — сказал Колосков «СЭ».

Баста (слева) и Михаил Литвин (справа). Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес российского блогера и стримера Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Даниил Нахлесткин

Вячеслав Колосков
Михаил Литвин

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