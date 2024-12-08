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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:45

Команда полузащитника «Спартака» Пруцева планирует заявиться в медиалигу

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев заявил, что намерен заявить свой любительский футбольный клуб «Слабые» в медиалигу.

«Будем подавать заявку в медиалигу, но вряд ли нас возьмут. Есть ажиотаж. Есть Кубок Надежды — надеюсь, хотя бы туда нас возьмут, чтобы мы там доказали. У нас спонсоров нет, чисто мои инвестиции», — сказал Пруцев в эфире Telegram-канала медийного футбольного клуба «Броук Бойз».

«Слабые» базируются в Краснодаре и выступают в чемпионате города. 22 ноября команда провела товарищеский матч с «Кубанью» (0:0), которая играет в группе «Золото» второй лиги А. Пруцев является уроженцем поселка Мостовской Краснодарского края.

Полузащитник выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 1 гол и 3 голевые передачи в 19 матчах за клуб во всех турнирах.

Источник: МФК Броук Бойз
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ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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