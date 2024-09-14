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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:57

Ковальчук — о возможном выступлении в футбольной медиалиге: «Надо потренироваться!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Хоккеист Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении в футбольной медиалиге.

«Быть футболистом супер, особенно на «Матче звезд». Отличия от хоккея? Тут больше аэробной нагрузки, но современные футболисты сильные. Так что тоже придется потолкаться. Медиалига? Слышал. Пока планов участвовать нет, надо потренироваться», — сказал Ковальчук «СЭ».

41-летний Ковальчук принял участие в «Матче звезд «Спартака», посвященного 10-летию «Лукойл Арены», на его счету реализованный пенальти.

«Лукойл Арену» посетили более 30 тысяч болельщиков. Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».

Илья Ковальчук
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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