Кузнецов — о переговорах «Титана» с Деле Алли: «Это все бред и вбросы, такого не может быть»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о переговорах медиафутбольного клуба «Титан» с экс-полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.

Ранее об интересе медиаклуба к полузащитнику сообщал Legalbet.

«Давайте скажу так: это все вбросы, такого не может быть. Я в это не верю. Просто посмотрите на предыдущие слухи о том, что кто-то к нам перейдет: хоть один к нам по итогу приехал? Я считаю, это просто невозможно. Неужели Деле Алли не может у себя в Англии найти себе команду — хотя там с ними наверняка интереснее?

Все страны сейчас стараются развивать медийный футбол, поэтому я думаю, что ему не будет интересно ехать к нам. Просто задумайтесь: футболист, выступавший за ведущие европейские клубы, захочет ехать к нам играть на искусственных полях. Это бред», — сказал Кузнецов «СЭ».

Информацию о переговорах между англичанином и «Титаном» в комментарии «СЭ» подтвердил президент медиалиги Николай Осипов.

28-летний Алли находится без клуба с июля 2024 года после ухода из «Эвертона». На его счету 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.

Денис Сафронов