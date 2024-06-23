Главный тренер 2DROTS Кузнецов — о конфликте с журналистом: «Захотел подписчиков — получил пинка»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал скандал с журналистом. Во время матча Медийной футбольной лиги у бывшего игрока ЦСКА произошел конфликт с одним из корреспондентов.

«С моей стороны был пинок, я ему пинка дал просто. Я ему сказал: «Уйди отсюда, не снимай кровь». Захотел подписчиков — получил пинка. Что случилось у него дальше с Альбертом Николаевичем Осколковым, я не видел, поэтому не могу прокомментировать. Николаевич уже звонил отцу этого мальчика и извинился. Но он себя тоже неправильно повел, потому что лига разрешила ему лезть на поле во всех моментах. Если нарушение на поле, он должен тоже выбегать? Он должен стоять на бровке», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

22 июня в ответном матче 1/4 финала Медиалиги 2DROTS уступили «Амкалу» со счетом 1:2 (первая игра — 2:1), но оказались удачнее в серии буллиталити (4:3) и вышли в полуфинал.