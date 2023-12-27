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Сегодня, 13:35

Кузнецов — о выборе между 2DROTS и «Енисеем»: «Я еще не определился. Останавливает ситуация с отцом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о возможном назначении в «Енисей», который выступает в Мелбет-Первой лиге.

— Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо «Енисею» за терпение, за сделанное мне предложение. За то, что дают мне варианты в связи со всеми моими обстоятельствами. Я еще не определился. Мне надо все тщательно взвесить. Из-за этого у меня все идет наперекосяк.

Естественно, я хочу заниматься профессиональным футболом. Он меня тянет. Я всю жизнь работал и лицензию получал для чего? Естественно, мне есть что дать и командам, чтобы они хорошо играли, и футболистам, чтобы они росли и выступали в более престижных клубах. Не бывает тренеров, которые хотят просто так работать, сидеть, развалив ноги, и получать деньги. Я хочу выигрывать и прогрессировать, бороться за трофеи. Это же интересно!

Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать, чтобы всем было хорошо. Думаю, перевозить батю в Красноярск нет смысла — хотя там говорят, что все будет нормально. Но он и здесь-то, в Москве, переезжал из Марьино на Пятницкое шоссе — и столько недовольства было! А теперь представьте, что начнется сейчас. Я ему дней десять назад сказал, что могу в «Енисей» уехать — так у него чуть инсульт не случился! Он говорил: «Как же я здесь один буду?» Он реально испугался.

«Енисей» идет на 10-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка в 20 встречах сезона.

Дмитрий Кузнецов. «Хочу работать в профессиональном футболе, но будет подло бросить больного батю». Кузнецов — о 2DROTS и «Енисее»

Футбол
ФК Енисей
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