Кузнецов считает, что главный недостаток медиафутбола — это мат и скандалы

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов назвал главные недостатки медиафутбола.

«Главный недостаток медиафутбола — мат и скандалы. Наверное, я бы еще изменил некоторые правила. Например, в Медиалиге очень много замен. Но тогда медийный футбол просто превратится в профессиональный. С другой стороны, как говорить о недостатках, если на матчах медийных клубов собирается по 30 000 человек?

Конечно, есть минусы. У медийных команд нет своих тренировочных полей, нет своих клубных автобусов, нет своих стадионов. В общем, медиафутболу нужна инфраструктура. Но со временем и это будет», — заявил тренер «РБ Спорт»

59-летний специалист руководит 2DROTS с 2021 года. В 2022-м под его началом команда победила в Медийной футбольной лиге, а тренера признали лучшим в году.