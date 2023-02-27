Кузнецов заявил, что все нововведения в профессиональном футболе тестируют на Медиалиге

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал идею вещателя с установкой микрофонов возле тренерской скамейки на матчах FONBET Кубка России.

«Идея с микрофонами у тренеров, в первую очередь, интересна для зрителей. Но с другой стороны, ты забываешь, что на тебе микрофон, можешь выругаться нецензурно или еще что-то сделать, это минус большой. Футбол — это эмоции, иногда ты можешь такие вещи сказать, которые не для публики. А пускать прессу после игры в раздевалки, это очень хорошо. По горячим следам можно взять хороший комментарий. Но это не значит, что нужно провоцировать футболистов каверзными вопросами. Надо спрашивать по игре и по первым впечатлениям после матча, это должно быть обязательно. Вообще, все нововведения в профессиональном футболе тестируют на Медиалиге. Это хорошо, когда новые идеи принимаются или нет. Мы — новаторы, и для медийного футбола это все хорошо, но есть вещи, которые для профессионального футбола неприемлемы. К примеру, красный мяч, который может увеличить счет после забитого гола вдвое, выбегание на поле, постоянная ругань. Также в Медиалиге почти вся команда во время игры стоит на бровке, это мешает тренерам команд и боковым судьям, такого не должно быть», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Ранее во время четвертьфинального матча FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» возле тренерской скамейки «железнодорожников» были установлены специальные микрофоны.