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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:20

Личка: «Никогда не следил за медиалигой. Но это не значит, что я не уважаю их работу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против медиафутбольного клуба «Амкал».

— Впереди у вас матч с «Амкалом». Бывший вратарь Андрей Сметанин назвал их игроков квадроберами.

— Что это такое?

— Это вид спорта. Люди одеваются в животных.

— Понял. Знаете, медиалига в России очень популярна. Они делают свое дело хорошо, потому что зарабатывают деньги. Футболисты, которые там выступают, может, зарабатывают больше, чем те, кто выступает в первой лиге. Значит, надо смотреть на их работу тоже.

Понятно, это больше шоу для молодежи. Честно скажу, никогда не следил за медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их работу.

Матч между бело-голубыми и «Амкалом» состоится в воскресенье 17 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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