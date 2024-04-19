Сегодня, 09:30
Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Анатолии Тимощуке, с которым играет в медиакоманде «Чисто Питер».
— Из бывших профессионалов у вас в команде Тимощук, Анюков, Погребняк, Дядюн, Власов. Кто-то сразил подготовкой? Чтобы хоть завтра в РПЛ?
— Тимощук. В фантастической форме.
— В 45?!
— А вы взгляните на Анатолия. Ни грамма лишнего. Постоянно в тренинге, работает с основным составом «Зенита». При первой возможности играет. Объем дает, как в лучшие времена. Везде успевает!
— Сам Радимов выходит на поле?
— Нет. Он главный тренер!