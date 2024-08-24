Маврин не видит большой разницы в физподготовке медийных и профессиональных игроков

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин оценил разницу в физической подготовке игроков медийных команд и профессиональных футбольных клубов.

«Считаю, что разница небольшая с тем, что мы 25 минут играем, что там. Интенсивность бывает разная в разных матчах. Поэтому здесь нет корреляции, что у нас больше замен — от этого нам проще. Нет, в большинстве своем команды, такие как «Амкал», и не делают даже в МФЛ большое количество замен. То есть там тоже было очень мало у нас. Поэтому здесь физически подошли достаточно в неплохой форме», — приводит «Газета.Ru» слова Маврина.

20 августа во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России «Амкал» одержал победу над одним из лидеров группы «Золото» второй лиги А «Велесом» (2:0).