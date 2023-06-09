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Медиалига (МКС)

Сегодня, 04:47

Медиафутболист Кутузов: «Симуляция – это отдельный вид искусства в футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий "Титана" Сергей «Кутуз» Кутузов рассказал, как относится к симуляциям в футболе.

«Симуляция – это отдельный вид искусства. Если ты в штрафной хорошо упал, и назначили пенальти, значит, ты все сделал правильно. Симуляция ради фола – это одно. Ты своими актерскими способностями заработал пенальти. Может, кто-то скажет, что это не по-мужски, но в моем понимании это приемлемо. А вот симуляция ради удаления, когда тебя чуть тронули, а ты лежишь, корчишься, держишься за лицо и просишь помощи, как будто у тебя перелом, то я против этого.

Поступок Бори Фартуны, хоть он и сильно повлиял на исход матча, который мы выиграли… Матч был тяжелый, равный, он красиво упал, удалили игрока соперника, и, хотя мы выиграли потом 4:0, я против такого (в матче второго сезона МФЛ игрок «Эгриси» был удален после симуляции Фартуны из 2Drots). Футбол – мужской вид спорта, жесткий. Такие вещи неприемлемы. И будь я на месте судей, за такие вещи, пусть даже была отмашка – но это не удар в лицо, – не наказывал красной карточкой. Тем более в Медиалиге есть разные приколюхи, например, оранжевая карточка, которая убирает тебя с поля на десять минут», – цитирует «Газета.Ru» Кутузова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20628386.shtml?updated
ФК 2Drots
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