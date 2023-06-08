Медиафутболист Кутузов назвал двух людей, принимающих все решения в «2Drots»

Экс-нападающий 2Drots Сергей «Кутуз» Кутузов рассказал о том, кто принимает все решения в его бывшей команде.

«В «2Drots» финансами руководят два человка — отцы-основатели Женя и Никита, и как бы мы ни были довольны или недовольны — это нас не касается. Ты мог либо согласиться, либо не согласиться. Если ты уже согласился, то не надо потом ходить и просить или требовать — дайте побольше, дайте побольше. Чужие деньги не считают. Всегда хотелось бы побольше, но, насколько я знаю, сейчас ребята, которые находятся внутри клуба, более-менее довольны всеми условиями», — приводит слова Кутузова «Газета.ру».

Кутузов перешел перед третьим сезоном Медийной футбольной лиги из «2Drots» в «Титан». Оба клуба после группового этапа вышли в плей-офф, однако «2Drots» пробились туда с первого места в группе и сыграют сразу в четвертьфинале, а «Титану» предстоит провести раунд wild-card.