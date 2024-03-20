Медиалига проведет акцию памяти Василия Уткина

Президент медиалиги Николай Осипов заявил «СЭ», что лига будет чтить память спортивного комментатора Василия Уткина.

«Мы, как лига, будем чтить память Василия. Сделаем шевроны с инициалами Василия Уткина, которые на протяжении сезона будут на всех формах команд участниц напоминать нам всем, что этого человека не стало. Его уход — это трагедия», — сказал Осипов «СЭ».

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.