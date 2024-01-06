Медведев предложил варианты расширения аудитории медиафутбола

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможности расширения аудитории медиафутбола.

«Предлагаю организаторам Медиалиги подумать, чтобы из 11 игроков регулярно на поле в составе каждой команды выходило минимум 3 реальных медиа-футболиста, по одному в каждой линии, кроме вратарской. И тогда не будет жалоб со стороны самих блогеров, которые не хотят быть только запасными, и не будет риска потерять зрительскую аудиторию», — цитирует Медведева «Спорт день за днем».

10 декабря Медведев сыграл за медийную футбольную команду «Чисто Питер» в товарищеском турнире, а на следующий день принял участие в прощальном хоккейном матче чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кетова.