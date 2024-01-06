Александр Медведев рассказал, что мешает создать медиалигу в хоккее

Глава совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о том, почему в хоккее нет медиалиги, как в футболе.

«Все-таки хоккей — технически более сложный вид спорта и в футболе инфраструктуры у нас больше, чем для хоккея. Хотя любительский хоккей тоже развивается. Сама идея хоккейной медиалиги тоже неплохая, можно достаточно людей найти для создания турнира. Но здесь инициатива должна идти снизу вверх. Если, как в футболе, найдутся свои энтузиасты... Но, опять же, надо предусмотреть заранее, чтобы медийным хоккеистам было место в командах. Также нужно чтобы среди организаторов были люди, способные притягивать других людей, а то, что деньги можно найти, я уверен», — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева.

Медийная футбольная лига была основана в 2022 году. Ее создал бизнесмен Николай Осипов.