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Медиалига (МКС)

16 мая, 23:41

Мелешин отреагировал на слова стримера Мэддисона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин отреагировал на слова стримера Ильи Мэддисона.

«Передавайте Илье Мэддисону привет от Алексея Мелешина и Сергея Рогачева. Серега, может, играл, а я первый раз слышу об этой команде. С Рогачевым были в «Сатурне» и больше нигде с ним не играл. В медиалиге не принимал участия. Мне это неинтересно, не нужно. У меня нет на это времени», — приводит слова Мелешина Sport24.

Мэддисон ранее раскритиковал Медиалигу. По его словам, он однажды собрал любительскую команду на турнир фанатов АПЛ, но встретился там с Мелешиным и экс-форвардом сборной Молдавии Сергеем Рогачевым.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-16-meleshin-otsenil-slova-blogera-meddisona-pro-igru-na-lyubitelskom-urovne-u-menya-net-na-eto-vremeni
Алексей Мелешин
Футбол
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