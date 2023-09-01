Митрофанов сообщил, что матч медиалиги между 2DROTS и клубом «Деньги» пройдет в Кирове

Российский футбольный союз (РФС) и медиалига договорились о проведении в Кирове матча между командами 2DROTS — ФК «Деньги». Игра состоится 17 сентября.

«Наша основная задача — развивать футбол на всей территории страны. Я знаю, что любителей футбола в Кирове, особенно молодую аудиторию, расстроила новость о переносе встречи кировского «Динамо» — 2DROTS в Мурманск. Поэтому мы договорились с медиалигой провести 17 сентября в Кирове официальный матч 4-го сезона турнира 2DROTS — ФК «Деньги», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Также Митрофанов сообщил, что 4 сентября для кировских болельщиков будет организована специальная фан-зона для просмотра матча кировского «Динамо» и 2DROTS в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России и фестиваль для болельщиков с участием медиафутболистов.