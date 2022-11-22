Мостовой считает, что Слуцкий может работать в Медиалиге

22 ноября, 14:46
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, ныне возглавляющий команду Медийной лиги «АMC Fights Nights», поделился мнением о том, сможет ли Леонид Слуцкий работать в Медиалиге.
«Если он вписался в профессиональный футбол, никогда не играя на таком уровне сам, то в непрофессиональной Медийной лиге тоже сможет работать. Футбол ведь везде одинаковый. Правила одни и те же. Хотя в Медиалиге есть небольшие нюансы для создания шоу. Не забывайте, что там почти все ребята прошли футбольные школы. Я сам с этим столкнулся. Просто они не смогли в определенном возрасте перейти на следующий уровень. Как это часто и бывает. В футболе же все разбираются, но играть на высшем уровне способны единицы. Мне вначале тоже говорили, что в Медиалиге играют блоггеры, но потом я увидел, какие там блоггеры. Настоящие блоггеры сидят на скамейке либо выходят на замену», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.
Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/22 команда вылетела из РПЛ.
После 19 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице с 34 очками. Слуцкий расторг контракт с клубом по собственному желанию 15 ноября.
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