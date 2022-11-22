Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

22 ноября, 14:46

Мостовой считает, что Слуцкий может работать в Медиалиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, ныне возглавляющий команду Медийной лиги «АMC Fights Nights», поделился мнением о том, сможет ли Леонид Слуцкий работать в Медиалиге.

«Если он вписался в профессиональный футбол, никогда не играя на таком уровне сам, то в непрофессиональной Медийной лиге тоже сможет работать. Футбол ведь везде одинаковый. Правила одни и те же. Хотя в Медиалиге есть небольшие нюансы для создания шоу. Не забывайте, что там почти все ребята прошли футбольные школы. Я сам с этим столкнулся. Просто они не смогли в определенном возрасте перейти на следующий уровень. Как это часто и бывает. В футболе же все разбираются, но играть на высшем уровне способны единицы. Мне вначале тоже говорили, что в Медиалиге играют блоггеры, но потом я увидел, какие там блоггеры. Настоящие блоггеры сидят на скамейке либо выходят на замену», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/22 команда вылетела из РПЛ.

После 19 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице с 34 очками. Слуцкий расторг контракт с клубом по собственному желанию 15 ноября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10448945-mostovoj-ocenil-perspektivy-sluckogo-v-medijnoj-lige.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Александр Мостовой
Футбол
Леонид Слуцкий
2
2
Читайте также
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Герман «Эль-Классико»: «Не знаю, стал ли 2DROTS сильнее после МКС, но «Амкал» точно стал»

Главный тренер 2DROTS оценил возможное будущее Слуцкого в Медиалиге