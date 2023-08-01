Нападающий «Родины Медиа» Титов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в клетке Fight Nights

Нападающий клуба Медийной футбольной лиги (МФЛ) «Родина Медиа» Андрей «Хантер» Титов заявил, что хотел бы попробовать себя в промоушене Fight Nights.

«Да, мне было бы интересно попробовать свои силы в клетке Fight Nights. Но тут должен учитываться финансовый момент. Травматичный вид спорта, ценнее и важнее здоровья ничего нет. Если говорим о единоборствах, то вид спорта влечет последствия. Подготовка требует вложений, если мы говорим о том, чтобы показать что-то интересное, а не клоунаду. Выйти показать конкретный бой было бы интересно, а быть мешком и клоуном за бабки — нет. С уважением отношусь к себе», — цитирует Титова в Legalbet.

27-летний форвард выступает за медийную команду с августа 2022 года.