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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:16

«Наши парни» провели совместную тренировку с футболистами с ОВЗ и инвалидами перед матчем Медиалиги

Акция команды «Наши парни».
Фото РФС.
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Футболисты с церебральным параличом, ампутанты и колясочники стали участниками предматчевой тренировки команды «Наши парней», которая состоялась перед 8-м туром Медиалиги.

В состав команды «Наши парни» входят легенды сборной России и амбассадоры Российского футбольного союза.

В разминке перед стартовым свистком 8-го тура Медиалиги поучаствовали дети-футболисты с церебральным параличом и футболисты-ампутанты.

Символический удар по мячу нанес юный любитель футбола Александр Симченко, передвигающийся на электроколяске.

Мероприятия были посвящены стартующему в Сочи 9 ноября крупнейшему в мире турниру адаптивного футбола «Стальная воля», в котором участвуют футболисты с ОВЗ и инвалидностью.

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