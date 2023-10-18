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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:45

Кривцов — о медиалиге: «Хочу взять майку у Давыдова. Но болею за 2DROTS»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Никита Кривцов и Франсуа Камано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» поделился мнением о медиалиге.

— Из Владимира ты уехал в Томск, где играл у Александра Кержакова. Какой он тренер?

— «Томь» была первым клубом в его [тренерской] карьере, и на тот момент он, как мне кажется, еще не убил в себе футболиста. Когда не хватало людей, Кержаков заходил в квадраты, играл с нами. Даже серии вратарям пробивал!

При этом план на игру, тактику объяснял очень доступно — все всё понимали. Задачу на сезон мы выполнили.

— Еще бы не выполнили — у вас же Месси играл!

— Давыдов-то? Ну, это легенда футбола! Рассказывал нам истории про то, как он за «Спартак» двигался. Знаю, что сейчас он в Медиалиге. Подписан на его Telegram-канал, недавно интервью смотрел, которое брал Гасилин.

Денис после «Томи» подписался с «Химками» — мы с ним виделись в Краснодаре, когда они к нам приезжали. Даже майками поменялись. Теперь хочу его футболку «Народной команды» — с тремя пятерками на спине! Надо написать ему.

— Следишь за медиафутболом?

— Периодически включаю матчи. Болею за 2DROTS!

Никита Кривцов. «Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»

ФК 2Drots
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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