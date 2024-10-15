Президент Медиалиги о ситуации с Крапом: «Никто никого не бил, пишут грязь, которой не было»

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» отреагировал на инцидент с футболистом Медиалиги Даниила Крапивникова. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно Крапивников бьет официантку в живот.

«Он наступил ей на ногу! Никто никого не бил. Ваши недобросовестные коллеги пишут грязь, которой не было. Связавшись с потерпевшей, которой наступили на ногу, но не били, я написал пост, что нужно разобраться сначала, а не обвинять сразу Даню. Причем понятно, что эти вбросы ради хайпа. На фоне ситуации с Мишей Литвиным сейчас только дай повод любому что-то вкинуть. Мы разобрались и ситуация как минимум не стоит выеденного яйца. Я прекрасно понимаю, что сейчас все подряд в угоду хайпа, ради лишнего лайка, нового подписчика пытаются зацепиться за то, чего нет. Уверен, что любой человек, находящийся в лиге, понимает, насколько внимательным нужно относиться к своему собственному поведению не только внутри лиги, — сказал Осипов «СЭ».

Осипов также отметил, что Крапивников должен сам за себя нести ответственность.

«Справедливости ради нужно отметить, что Даня Крапивников — это звезда телеканала «Карусель», где выходят детские шоу и только потом футболист Медиалиги. Даня приобрел свою популярность задолго до того, как появилась Медиалига, поэтому находясь здесь, он является нашей часть, но по большому счету это самостоятельная взрослая единица, которая вне лиги несет ответственность за свои действия сам. Слава Богу в данном случае Даня ничего плохого не сделал», — добавил Осипов.

Ранее, 12 октября, в Медиалиге случился большой скандал с участием блогера Михаила Литвина.

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу «Маугли» на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Дарик Агаларов