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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:15

Осипов: «Не только Мизулина могла бы быть фронтменом, но и многие другие выдающиеся женщины из разных сфер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном появлении в лиге женской команды.

— Есть ли наработки по женским командам в лиге?

— Мы поддерживаем общение с теми, кто планировал создавать такую команду. Насколько я знаю, у одного из брендов России, даже корпорации, которую возглавляет женщина, есть мысли о создании женской команды. Думаю, они в состоянии реализовать идею. Если это получится, будет круто. Пока места в лиге на шестой сезон есть.

— Екатерина Мизулина могла бы стать тренером?

— Думаю, дамы между собой договорились бы. Там бы не только Екатерина Михайловна могла бы быть фронтменом, но и многие другие выдающиеся женщины из разных сфер.

— Кого из дам видите в числе фронтменов?

— Мне кажется, женщин, которые знакомы с медиафутболом, не так много. Безусловно, Светлана Журова, которая играла в медиахоккей, могла бы такой стать. Думаю, можно говорить о Екатерине Мизулиной, Полине Юмашевой, Зареме Салиховой, Татьяне Ким, Елене Илюхиной, сестрах Авериных, наших фигуристках: Жене Медведевой, Алине Загитовой. В конце концов, у нас есть Маша Киселева! Такой список можно продолжать, и все это было бы 10/10.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Ранее Осипов сообщал «СЭ», что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина может посетить матч лиги.

Футбол
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