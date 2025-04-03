Глава медиалиги сравнил Инстасамку с Заремой: «Интересно послушать, как она будет определять состав»

Глава медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о приобретении «Чертаново Медиа» рэп-исполнительницей Инстасамкой.

«Для меня это классная новость. Даша — большая медийная звезда. Ее вовлечение в медиафутбол — большой плюс. Надеюсь, что аудитория, которая за ней следит, будет так же пристально следить и за «Чертаново Медиа». Еще одним одиозным человеком на бровке больше — это круто. Возможно, у нас появится персона наподобие Заремы. Теперь интересно послушать, как Даша будет определять состав на матч», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее о покупке команды сообщил директор артистки Максим Столяров.

«Чертаново-Медиа» основан в 2024 году. Клуб участвует в матчах медийной «Т-Лиги» и Кубка надежды Медиалиги.