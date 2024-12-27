Президент медиалиги Осипов: «Вполне возможно, что в следующем году сыграем на своем стадионе»

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о процессе строительства стадиона лиги.

— Вы затронули инфраструктуру. Стадион МФЛ все еще строится. Когда планируете завершить? С чем связана задержка?

— Мы первый раз имеем дело с полугосударственным партнером, потому что земля, которую мы арендовали, принадлежит «Мосспортобъекту», это ведомство — структура «Москомспорта». Так получилось, что без сюрпризов не обошлось...

Нам пришлось подготовить дорогостоящий проект выноса газовых сетей и еще более дорогостоящим был сам процесс их выноса. Потому что у нас под полем залегают коммуникации, наличие которых не позволяет построить стадион нужного размера. Если бы мы жили в комфортных условиях, где зимой можно копать, то это было бы другое дело. Но с ноября по апрель все процессы заморожены.

Сейчас мы уже согласовали проект, по нему ведутся подготовительные работы. Кстати, чтобы вы понимали, мы купили газон еще в 2023 году и сильно рады этому сейчас, потому что купили его по гораздо меньшему курсу доллара. Что касается сроков введения стадиона в эксплуатацию, думаю, что летом следующего года мы уже точно сможем отдавать его под нужды команд лиги для тренировок. Вполне возможно, что Кубок лиги следующего года мы по большей части сыграем на своем стадионе.