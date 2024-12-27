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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:30

Осипов: «Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с РФС.

— Кто главный лоббист медиалиги в РФС?

— Думаю, этих людей несколько, и все они занимают руководящие должности. Мы знаем отношение к нам президента РПЛ Александра Алаева, и оно максимально положительное. Более чем убежден, что президент РФС Александр Дюков тоже знает, кто мы, и смотрит на вектор нашего развития положительно. С Максимом Митрофановым я знаком лично, и это человек, который прекрасно понимает, что мы делаем хорошую историю. Кирилл Терешин и Ирина Посиренина — те люди, которые с нами прекрасно общаются. Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова
Футбол
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