Президент медиалиги Осипов: «Наша цель — по ажиотажу приблизиться к уровню Евро»

Президент медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов сравнил МФЛ с Евро-2024 по ажиотажу.

«Медиалига по ажиотажу в России превосходит Евро-2024? Приятно видеть интерес к обоим соревнованиям. И сравнение такое очень лестно и приятно нам. Но, безусловно, Евро — это турнир, к которому у большинства аудитории даже в России внимание выше. В наших руках к следующему Евро сделать так, чтобы приблизиться к этому уровню. Если, конечно, там не будет участвовать сборная России, так как за нее мы всегда будем болеть всей страной!» — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Медийная футбольная лига основана в 2022 годы и с того момента провела уже пять сезонов. Аудиторию турнира насчитывает около 2 миллионов человек, а каждый матч в среднем онлайн смотрят 10 тысяч болельщиков.