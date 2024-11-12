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Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:08

Президент медиалиги Осипов: «Наши двери для Дзюбы всегда открыты»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» назвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу профессионалом своего дела.

«Всегда очень лестно отзываюсь об Артеме. Во-первых, мы много лет с ним знакомы. Во-вторых, считаю его большим профессионалом своего дела. Это подтверждают его статистика и достижения. В-третьих, как человек он максимально прямой и открытый. Я всегда такие качества в людях ценил и ценю», — сказал Осипов «СЭ».

Также Осипов отреагировал на слова Дзюбы о причинах популярности медиалиги.

«Если он говорит лестные вещи о лиге, мне, как человеку, который не делает, приятно. Артем в статусе футболиста, функционера или просто медиачеловека в лиге был бы украшением. Лишний раз хочется пожелать ему спортивного долголетия. Но при всем этом двери в медиалигу для Артема всегда открыты. Приход таких людей делает нас только лучше, ярче, шумнее и более узнаваемыми», — добавил Осипов.

Ранее Дзюба в интервью matchtv.ru объяснил популярность медиалиги открытостью, а также отметил, что «даже у врага можно чему-то научиться».

Артем Дзюба
Футбол

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