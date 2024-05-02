Новосельцев готов стать игроком медиаклуба в случае интересной роли в команде

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, при каком условии согласился бы стать игроком одного из клубов медийной лиги (МФЛ).

«Мне всегда важно понимать, для чего я делаю то или иное действие. На сегодняшний день не возникало разговоров, которые способны заставить меня задуматься о таком переходе.

Предложения каких команд МФЛ я готов был бы рассмотреть? Важнее было бы, в какой роли меня видят в команде. Если это будет интересно, то можно подумать", — цитирует Новосельцева «Газета. Ru».

Ранее Новосельцев работал главным тренером медийного клуба «10», основателями команды является группа известных комиков во главе с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.