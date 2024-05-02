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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:28

Новосельцев готов стать игроком медиаклуба в случае интересной роли в команде

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, при каком условии согласился бы стать игроком одного из клубов медийной лиги (МФЛ).

«Мне всегда важно понимать, для чего я делаю то или иное действие. На сегодняшний день не возникало разговоров, которые способны заставить меня задуматься о таком переходе.

Предложения каких команд МФЛ я готов был бы рассмотреть? Важнее было бы, в какой роли меня видят в команде. Если это будет интересно, то можно подумать", — цитирует Новосельцева «Газета. Ru».

Ранее Новосельцев работал главным тренером медийного клуба «10», основателями команды является группа известных комиков во главе с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/02/22918213.shtml
Иван Новосельцев
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