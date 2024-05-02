Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:41

Новосельцев назвал 2DROTS основой медиалиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев назвал главных фаворитов пятого сезона медийной футбольной лиги.

«2DROTS был и остается топом, этот клуб — основа медиалиги. Что касается «Амкала», то он имеет высокий статус в лиге и большую аудиторию, но сейчас находится в процессе перестройки — спад происходит еще с прошлого сезона, так что будем наблюдать. К этим двум командам добавим «Родину Медиа», Broke Boys, «Титан» и, конечно, ФК «10» — это мой список фаворитов сезона», — приводит слова Новосельцева «Газета.Ru».

Пятый сезон медиалиги стартовал 19 апреля и завершится в июле. В нем принимают участие 20 команд.

Источник: Газета.Ru
Иван Новосельцев
ФК 2Drots
ФК Амкал
1
0
Читайте также
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Новосельцев готов стать игроком медиаклуба в случае интересной роли в команде