Новосельцев назвал 2DROTS основой медиалиги

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев назвал главных фаворитов пятого сезона медийной футбольной лиги.

«2DROTS был и остается топом, этот клуб — основа медиалиги. Что касается «Амкала», то он имеет высокий статус в лиге и большую аудиторию, но сейчас находится в процессе перестройки — спад происходит еще с прошлого сезона, так что будем наблюдать. К этим двум командам добавим «Родину Медиа», Broke Boys, «Титан» и, конечно, ФК «10» — это мой список фаворитов сезона», — приводит слова Новосельцева «Газета.Ru».

Пятый сезон медиалиги стартовал 19 апреля и завершится в июле. В нем принимают участие 20 команд.