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Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:44

Измайлов — о возможном участии медиаклубов во второй лиге: «С их бюджетами можно и за выход в РПЛ побороться»

Мария Гусева

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о возможности медийных футбольных клубов заявиться во вторую лигу.

«Есть отдел лицензирования футбольных клубов в Российском футбольном союзе. Если клубы будут соответствовать критериям, то, думаю, что проблем нет. С бюджетами клубов Медиалиги можно и за выход в Премьер-лигу побороться. Но стоит отметить, что пока дело движется в обратном направлении, и два клуба ФНЛ имеют представителей в Медиалиге — «Родина» и «Рубин». Есть еще интересный кейс «Сахалинца» во второй лиге», — цитирует Metaratings.ru Измайлова.

В розыгрыше Кубка России-2022/23 впервые приняли участие два любительских клуба из Медиалиги: 2DROTS и «Амкал».

2DROTS дошли до стадии 1/128 финала, в которой проиграли ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти). «Амкал» добрался до 1/64 финала и проиграл «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 — по пенальти).

Источник: https://metaratings.ru/news/nail-izmaylov-o-vozmozhnom-uchastii-mediynykh-klubov-v-fnl-s-ikh-byudzhetami-mozhno-i-za-vykhod-v-rp-1375901/
Футбол
Наиль Измайлов
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