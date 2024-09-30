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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:29

Обухов рассказал, что обучается на продюсера

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Экс-нападающий клубов РПЛ Владимир Обухов сообщил о своих планах на ближайшее будущее.

Сейчас 32-летний форвард играет в медиалиге за ФК «10».

«Пока не думаю о карьере. Особо не до этого пока. Будет что-то — хорошо, нет — нет. Завершать профессиональную карьеру трудно? Если нечем заняться. Мне есть чем заниматься, футбол из моей жизни не ушел.

Есть разные проекты. У жены свое дело в области стиля и моды, я ей помогаю со структурой, с техническими процессами. Сейчас пошел на обучение продюсированию. Это лишним точно не будет. Попробую что-то новое. Думал пойти учиться на тренера, но сейчас их столько... Средняя продолжительность работы тренера в России — полгода. По сути, большинство даже год не работает. Так что пока не хочу. Может, когда-нибудь надумаю, когда соскучусь", — цитирует Обухова «РБ Спорт».

Россиянин наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Оренбург», «Сочи» и «Тамбов».

Источник: РБ Спорт
Владимир Обухов

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